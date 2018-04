Nel weekend di Juve-Napoli, scenderanno in campo tutte le giovanili. Ecco il calendario degli impegni:



Primavera (Dal Canto)



Campionato: Juventus-Inter , Campo “Ale& Ricky ”

Sabato 21 aprile, ore 13.00



Under 17 (Pedone)



Campionato: Juventus-Pro Vercelli, Campo “Ale& Ricky ”

Domenica 22 aprile, ore 15.00



Under 16 (Barone)



Campionato: Torino-Juventus , Campo Comunale di Grugliasco (TO)

Domenica 22 aprile, ore 12.30



Under 15 (Bovo)



Campionato: Torino-Juventus , Campo Comunale di Grugliasco (TO)

Domenica 22 aprile, ore 10.30



Under 14 (Panzanaro)



Torneo “ Cociani ”, Campo sportivo di via Felluga , Trieste

Sabato 21 e Domenica 22 aprile – VS Sa Luigi/Sturm Graz/ Gorica



Under 14 (Spugna)



Campionato: Sampdoria-Juventus , Campo “ Garrone ” di Bogliasco (GE)

Domenica 22 aprile, ore 17.00



LE UNDER FEMMINILI

Primavera (Diana)



Amichevole: Juventus-Ivrea 1905, Impianto sportivo “ Sisport ”

Venerdì 20 aprile, ore 20.30



Under 15 (Pini)



Campionato: Cit Turin LDE-Juventus , Impianto sportivo Cit Turin

Sabato 21 aprile, ore 14.45



Under 14 (Vood)



Campionato: Juventus-San Mauro, Impianto sportivo di via Cavour, Orbassano (TO)

Sabato 21 aprile, ore 16.00



Campionato “Under 15” Femminile: Juventus-ACF Alessandria, Impianto sportivo di via Cavour, Orbassano (TO)



Domenica 22 aprile, ore 11.00