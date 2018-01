Una quindicina di milioni e due contropartite tecniche tra Cerri (ora al Perugia, ma il Cagliari lo vorrebbe subito), Caligara (Primavera bianconera) e Audero (attualmente al Venezia). Partirà da questa base la trattativa tra Juventus e Cagliari per il cartellino di Han Kwang-Song. In settimana - rivela La Gazzetta dello Sport - il presidente Giulini riceverà in Sardegna il club bianconero per l'appuntamento decisivo. Il nordcoreano, in prestito al Perugia nella prima parte della stagione, potrebbe essere lasciato in prestito fino a giugno al Chievo o proprio al Cagliari.