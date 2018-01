Brutte notizie per la Juventus, che rischia di perdere Federico Bernardeschi e Douglas Costa. I due esterni offensivi sono usciti malconci dalla sfida di Coppa Italia con l'Atalanta, entrambi verranno valutati domani. Ecco il comunicato del club bianconero: "Come sempre, nei giorni post gara, chi è stato maggiormente impegnato ieri ha svolto lavoro di recupero in palestra, mentre per il resto della squadra era programmata una sessione in campo, principalmente dedicata alla fase atletica, ma con alcuni momenti di lavoro con il pallone. Non ha preso parte alla seduta ed è stato sottoposto a terapie Federico Bernardeschi, che nel corso della partita di ieri ha subito un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro meritevole di ulteriori valutazioni nella giornata di domani. Douglas Costa, invece, ha effettuato lavoro differenziato per una contusione al polpaccio sinistro: anche lui verrà valutato domani". Non viene citato nel comunicato Mehdi Benatia, per il quale Allegri ieri sera, dopo il fischio finale, si è espresso così: "Benatia ha sentito un po’ indurirsi sull’adduttore e quindi ho preferito toglierlo".