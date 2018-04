Dopo la decisione presa dal CASMS e dall’Osservatorio per le manifestazioni sportive di consentire ai tifosi del Napoli non residenti in Campania di poter esser presenti a Juventus-Napoli, si è palesata l'irritazione del club bianconero. All’andata, infatti, i tifosi della Juve, provenienti da ogni parte d’Italia, non poterono entrare allo stadio San Paolo. Ecco perchè, riferisce La Gazzetta dello Sport, la decisione non è andata giù alla Juventus. Da Torino fanno sapere che la mancata applicazione del principio di reciprocità non è piaciuto. Il club bianconero è rimasto irritato per la decisionedel CASMS e soprattutto sorpreso e preoccupato per la stessa. Si chiederà lo stesso metro di valutazione per Napoli-Juve dell'anno prossimo.