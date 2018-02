Secondo il Sun l'Arsenal si è prepotentemente inserito nella corsa a Yacine Adli, classe 2000 del PSG sul quale hanno messo gli occhi tutte le big d'Europa. L'Equipe in Francia riporta che il centrocampista offensivo vuole lasciare la Francia ma non per andare in Premier League. La Juventus lo ha messo nel mirino per ripetere le operazioni Pogba e Coman, ma in questo momento il Barcellona sembra la destinazione più gradita al giocatore. SI attendono sviluppi nelle prossime settimane.