Dopo due settimane di pausa per le nazionali, torna in campo la Serie A, con l'anticipo dell'ottava giornata in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino tra la Juventus di Massimiliano Allegri e la Lazio di Simone Inzaghi: si tratta della rivincita della Supercoppa Italiana disputata ad agosto, quando la squadra biancoceleste beffò quella bianconera all'ultimo minuti dei tempi regolamentari, grazie al gol di Murgia. Per quanto concerne la Serie A la Juve, reduce dal pareggio di Bergamo contro l'Atalanta, non può perdere altri punti e vuole sorpassare momentaneamente il Napoli, impegnato in serata a Roma contro i giallorossi, in vetta alla classifica. I capitolini sono però avversario ostico e con una vittoria aggancerebbero proprio la Vecchia Signora al secondo posto, portandosi a meno due dal Napoli e candidandosi seriamente per un posto in Champions League. Sfida dunque molto equilibrata, con i due attacchi che si candidano ad essere protagonisti: sfida nella sfida quella tra Paulo Dybala e Ciro Immobile, primi nella classifica dei cannonieri della Serie A, rispettivamente con 10 e 9 reti.



LE STATISTICHE - La Juventus è imbattuta contro la Lazio in Serie A da 25 partite (19V, 6N): l’ultimo successo biancoceleste contro i bianconeri in campionato è datato dicembre 2003. In particolare la Juventus ha vinto tutti gli ultimi sei incroci contro la Lazio in campionato, tenendo la porta inviolata in tutti questi match. La Lazio è l’avversaria a cui la Juventus ha realizzato più gol in Serie A, ben 262 in 146 sfide. Contro l’Atalanta, la Juventus ha interrotto una serie di otto successi in A – due gol subiti in quel match: aveva tenuto la porta inviolata in tre dei precedenti quattro. La Lazio ha segnato 19 gol nelle prime sette giornate di campionato, record per i biancocelesti nella storia della Serie A dopo sette partite giocate. Nessuna squadra ha segnato più gol su calcio piazzato della Lazio (otto) – solo il Napoli (17) invece ha realizzato più reti della Juventus (16) su azione. La Juventus è la squadra rimasta in vantaggio più tempo in casa in A (263 minuti), la Lazio è invece una delle due a non essere stata mai sotto nel punteggio in trasferta. Considerando tutte le competizioni, solo Lionel Messi (14) ha segnato più gol di Ciro Immobile (13) in questo inizio di stagione tra i giocatori dei cinque maggiori campionati europei. La Lazio è la vittima preferita di Gonzalo Higuaín in campionato: 12 gol in otto sfide, comprese una tripletta e tre doppiette. Paulo Dybala ha esordito in A contro la Lazio (settembre 2012): ai biancocelesti ha rifilato nove reti (tutte le competizioni), di cui cinque nelle ultime cinque sfide.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto, Immobile.