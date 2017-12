Nicola Leali, portiere di proprietà della Juventus ma in prestito al club belga Zulte Waregem, con cui ha affrontato la Lazio in Europa League, torna in Italia: dovrebbe essere infatti il primo rinforzo del Perugia. Come si legge su Tuttosport, l'accordo fra la società umbra e la Juventus sembra ormai imminente. Il calciatore si trasferirà alla corte di Breda in prestito con diritto di riscatto. Leali, che vanta 172 presenze nei professionisti, ha esordito in serie A con il Brescia nella stagione 2010-11, l’annata successiva viene acquistato dalla Juventus per 3,8 milioni.