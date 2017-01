L'avventura di Mario Lemina in Coppa d'Africa potrebbe essere già finita; il giocatore della Juventus, infatti, è rimasto in panchina durante il match che il Gabon sta giocando contro il Burkina Faso per via di un problema al piede. L'infortunio lo terrà fermo per 15 giorni e lo costringerà a dire addio alla competizione.