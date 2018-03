A poco meno di mezz’ora dal fischio d’inizio del match contro la Lazio, l’ad della Juventus Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Premium. Ecco le sue dichiarazioni: "L’elemento decisivo nella lotta con il Napoli? Credo la continuità dei risultati. Gli altri anni il cammino è stato un po’ più semplice ma noi siamo abituati a fronteggiare squadre avversarie nelle varie competizioni. Se si perdono punti per strada poi è difficile recuperarli. A che punto è la crescita di Dybala? E’ un ragazzo giovane che è passato da una squadra di provincia alla Juve dove c’è grande ambizione. E’ normale passare un periodo di contrazione ma è molto intelligente, ha superato l’infortunio e ci darà una forte contributo. Balotelli ha detto che Juve e Napoli le stanno simpatiche e che è pronto a rientrare in Italia? Calcisticamente e da spettatore è bello vederlo giocare. E’ un ottimo giocatore ma non è un profilo che stiamo cercando. Questo non significa che non sia un giocatore importante, è un talento del nostro calcio che può essere utile anche per la Nazionale".