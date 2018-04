Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport nell'immediata vigilia della sfida tra i bianconeri e il Real Madrid.



SUL REAL MADRID - "Siamo abituati ad affrontare il Real, purtroppo perdendo l'ultima sfida. È la squadra più forte al mondo, per noi proibitivo, ma abbiamo una motivazione in più rispetto a Cardiff".



ENTUSIASMO E AMBIZIONE - "Sono tutte prerogative importanti per uno sport di squadra. È normale che da parte nostra ci sia grande rispetto per questa squadra, ma anche la consapevolezza di poter recitare un ruolo da protagonista".



FORMAZIONE PRUDENTE? - "Allegri ha rinforzato le fasce esterne dando certezze al centrocampo. Durante la partita sicuramente cambierà modulo tattico anche in funzione della prestazione degli avversari".



SULL'ESCLUSIONE DI MARCHISIO - "Non entro nel merito delle scelte, Allegri osserva questi ragazzi ogni giorno, ha fatto questa scelta con grande serenità".



COSA CAMBIA RISPETTO A CARDIFF - "Ma no, è andata così e bisogna riconoscere che il Real Madrid è stato più forte. Era un'impresa difficile per noi".