La 28° giornata si apre con un big match, alle 20.45 Juventus e Milan si affrontano allo Stadium di Torino: arbitra il signor Davide Massa, di seguito tutti gli episodi da moviola.



PRIMO TEMPO



39' - Ammonito Deulofeu per simulazione al limite dell'area: decisione dubbia, c'è il contatto con Dani Alves.



36'- Fallo di Benatia su Bacca per impedire la ripartenza del Milan, primo cartellino giallo del match per il difensore bianconero.



30' - Regolare il gol della Juventus: al momento del lancio di Dani Alves Benatia è tenuto in gioco da Romagnoli.



8' - Protesta la Juventus: Dybala cade in area per un contatto con Zapata, Massa non concede il calcio di rigore ma i replay evidenziano il tocco del difensore rossonero sull'attaccante. L'azione prosegue con la conclusione a lato di Pjaca.