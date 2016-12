E' arrivato il giorno della Supercoppa italiana, la 29esima del nostro calcio. Nella notte di Doha in campo Juventus e Milan, entrambe a caccia del primo trofeo stagionale. Di fronte le due squadre che nella storia l'hanno alzata di più, rispettivamente 7 e 6, in una sfida nella quale è vietato sbagliare. Allegri è orientato a schierare il tridente pesante, con Dybala-Higuain-Mandzukic e un centrocampo senza Pjanic. Montella lascia in panchina Niang, in mezzo al campo ci sarà Bertolacci insieme a Locatelli e Kucka, Bonaventura giocherà sulla linea di Bacca e l'intoccabile Suso.



Doha, ore 17.30 italiane



Juventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Marchisio, Sturaro; Dybala; Higuain, Mandzukic.



Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Locatelli, Bertolacci; Suso, Bacca, Bonaventura.