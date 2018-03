Primo posto solitario in classifica agguantato, quarti di finale di Champions raggiunti e una finale di Coppa Italia da disputare. I piani di inizio stagione di Allegri stanno prendendo forma, con la Juventus in piena corsa per tutti gli obiettivi stagionali. Obiettivi di campo quelli del tecnico bianconero, obiettivi di mercato invece quelli della dirigenza, del duo Marotta-Paratici, che hanno due priorità: Emre Can e un terzino, possibilmente duttile. Se per il tedesco del Liverpool i contatti continuano e la concorrenza non manca, discorso è il discorso per il terzino, che ha nome e cognome: Matteo Darmian.



LE ULTIME - Come riporta Tuttosport, José Mourinho, che nelle passate sessioni di mercato si è sempre opposto a una cessione dell'ex capitano del Torino, è pronto a lasciarlo partire in estate. Il Manchester United ha infatti messo nel mirino Gayà del Valencia, nome che libererebbe subito Darmian, il preferito dal mondo bianconero per la sua capacità di giocare sia a destra che a sinistra. Lo spagnolo sblocca l'italiano, per la felicità della Juventus e di Massimiliano Allegri.