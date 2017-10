Il museo della Juventus aprirà le proprie porte in occasione del ritorno della Champions League a Torino. In occasione di Juve-Sporting Lisbona, informa il sito ufficiale bianconero, "il Museum effettuerà un'apertura straordinaria martedì 17 ottobre, vigilia della sfida, con orario continuato dalle 10.30 alle 18.00 e la possibilità di effettuare lo Stadium Tour alle ore 11.00; 12.30; 14.45 e 16.15. Nel match day, mercoledì 18 ottobre, il programma si fa ancora più ricco, con l'apertura dello Juventus Museum in orario continuato dalle 10.30 alle 20.00 e gli Allianz Stadium Special Tour dalle 13 alle 16 con partenze ogni 15 minuti, per vivere in prima persona la preparazione della Casa bianconera in vista della partita: spogliatoi, terreno di gioco e le aree più esclusive "dietro le quinte"".