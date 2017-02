Coppa Italia - Andata semifinale



Juventus-Napoli 3-1



MARCATORI: Callejon (N) al 36' p.t.; Dybala (J) su rig. al 2' e su rig. al 24', Higuain (J) al 19' s.t.



JUVENTUS (3-4-3): Neto; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner (dal 1' s.t. Cuadrado), Pjanic, Khedira, Asamoah (dal 27' s.t. Alex Sandro); Dybala (dal 39' s.t. Pjaca), Higuain, Mandzukic. In panchina: Buffon, Audero, Rugani, Dani Alves, Lemina, Rincon, Mandragora. All. Allegri.



NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Strinic; Rog (dal 27' s.t. Pavoletti), Diawara, Hamsik (dal 12' s.t. Zielinski); Callejon, Milik (dal 16' s.t. Mertens), Insigne. In panchina: Sepe, Rafael, Chiriches, Maksimovic, Ghoulam, Milanese, Jorginho, Giaccherini. All. Sarri.



ARBITRO: Valeri di Roma.



AMMONITI: Diawara (N), Asamoah (J), Milik (N), Lichtsteiner (J), Rog (N), Reina (N), Maggio (N).