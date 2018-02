Le manovre di mercato intorno a Federico Chiesa sono iniziate nell’autunno scorso quando il Napoli ha provato a sondarlo, virando poi su Verdi. Come scrive Tuttosport, Aurelio De Laurentiis stravede per lui ed è disposto a fare follie nella prossima sessione di mercato per regalarlo a Sarri che lo considera elemento ideale per il suo 4-3-3. Anche la Juventus, con molta discrezione, si sta muovendo sul giocatore, cercando di ripetere l’operazione Bernardeschi. Poi ci sono le milanesi, sia l’Inter ma soprattutto il Milan stanno pianificando strategie per raggiungere il gioiello di Pioli, prima però dovranno cancellare le incertezze sulla loro situazione finanziaria.



OCCHI DALL'ESTERO - Infine - continua a spiegare il quotidiano - è sempre più crescente l’interesse di alcune big europee, Paris Saint-Germain, inglesi e spagnole (perfino il Real Madrid avrebbe mandato osservatori a seguirlo), interesse pericoloso per le italiane perché queste società possono sborsare cifre che i nostri club non possono permettersi. La base di partenza per ogni offerta si aggira già intorno ai quaranta milioni di euro.



LE VOLONTÀ VIOLA - La Fiorentina, dal canto suo, vorrebbe trattenerlo ancora un anno, impegno che figurerebbe tra i punti del rilancio dei Della Valle, intenzionati a tornare in prima linea alla guida della società, rinnovandone le ambizioni. Trattenere Chiesa, però, non sarà certo semplice.