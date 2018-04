Il match scudetto tra Juventus e Napoli, valido per il 33esimo turno di Serie A, è diretta dal signor Gianluca Rocchi di Firenze; gli assistenti saranno Di Liberatore e Tonolini, mentre gli addetti al VAR sono Irrati e Vuoto. Quarto uomo Massa. Rocchi dirige per la quarta volta la super sfida in casa della Juventus: nelle precedenti occasioni tre successi dei bianconeri, che si sono imposti con il risultato di 1-0 nel 2008 (Iaquinta), 3-0 nel 2013 (Llorente, Pirlo, Pogba) e 2-1 nel 2016 (a segno per i bianconeri Bonucci e Higuain). Il match dell'Allianz Stadium sarà analizzato, come sempre, attraverso la nostra moviola.



37' GOL ANNULLATO A INSIGNE: Jorginho lancia in profondità Insigne, che batte Buffon con il destro. La rete viene giustamente annullata per fuorigioco del numero 10 azzurro.



35' MANCA IL GIALLO A LICHTSTEINER: il difensore svizzero entra in maniera scomposta su Insigne. Rocchi fischia la punizione ma non ammonisce il terzino.



27' AMMONITO ANCHE PJANIC: brutto intervento del centrocampista della Juventus, che ferma da dietro Insigne. Giallo ineccepibile.



16' GIALLO PER ALBIOL: Higuain anticipa Raul Albiol. Il difensore del Napoli è in ritardo e atterra l'ex compagno: giusta la decisione di Rocchi, che lo ammonisce e decreta il calcio di punizione.



10' AMMONITI BENATIA E ASAMOAH: Asamoah entra in ritardo su Callejon, l'arbitro lo sanziona giustamente con il giallo. Sul prosieguo dell'azione, Benatia ferma Mertens e viene ammonito.



5' FUORIGIOCO HYSAJ: giusto il fuorigioco segnalato al terzino del Napoli, Hysaj, servito con un attimo di ritardo da Callejon.