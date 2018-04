Il Corriere del Mezzogiorno apre ad uno scenario imprevisto: la presenza dei tifosi del Napoli all'Allianz Stadium in vista del big match contro la Juventus: "Oggi, potrebbe arrivare un’altra importante notizia per i tifosi del Napoli. E’ attesa, infatti, a Roma la riunione dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive che dovrà decidere sulla prossima trasferta del Napoli, ovvero lo scontro diretto con la Juventus. All’andata il settore ospiti dello stadio San Paolo rimase chiuso e se l’Osservatorio dovesse applicare il principio della reciprocità, rimarrebbe chiuso anche quello dello Stadium di Torino. C’è qualche timida speranza che venga aperto per i supporter azzurri anche residenti in Campania in possesso della tessera del tifoso e quindi facilmente individuabili dalle forze dell’Ordine. La riunione in programma alle 16, però, dovrà esaminare tutte le criticità e i problemi relativi alla sicurezza".