L’Osservatorio, dopo la riunione di ieri, ha rinviato la decisione sull’apertura del settore ospiti dello Stadium per Juventus-Napoli, di domenica 22 aprile alle 20.45 con questo comunicato: “L’Osservatorio sospende il giudizio al fine di approfondire l’analisi dei rischi connessi alla gara e, nel frattempo, incarica la Lega di Serie A, di dare comunicazione alla società sportiva Juventus F. C. di non avviare la vendita dei tagliandi per i residenti nella regione Campania e per il settore ospiti”. Come riporta Repubblica, però, ci sarebbe il parere positivo sia della Questura di Napoli ma soprattutto di quella di Torino. Si tratterebbe di una grande eccezione, visto che negli ultimi 2 anni il settore ospiti è sempre stato chiuso ai tifosi napoletani. L’eventuale via libera dovrebbe arrivare entro 48 ore