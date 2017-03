Pavel Nedved è stato omaggiato dalla Repubblica Ceca con una moneta d'oro (e d'argento), sulla quale è immortalato il suo volto. Una gemma che fa parte di una collezione più ampia, che comprende tutti i campioni della storia del Paese. La Furia Ceca, ex fuoriclasse e ora vice presidente bianconero, per l'occasione è stato intervistato a Jablonec, luogo della cerimonia, esaltando i suoi giovani connazionali che militano in Serie A: "Krejci, Schick e Jankto si stanno facendo onore e possono ancora crescere per finire in grandi club, hanno una grande carriera davanti. Il campionato italiano è difficile, ti fa maturare, anche tatticamente. Quando impari a giocare in Italia poi puoi giocare in tutto il mondo. Chi consiglio alla Juve? Ho qualche nome, ma non lo faccio altrimenti poi costano di più…".