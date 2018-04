La Juventus ha deciso di non infliggere alcuna sanzione nei confronti di Mehdi Benatia dopo la piccata risposta via social al comico Maurizio Crozza. Il quale aveva criticato aspramente il difensore marocchino per la parola "stupro" utilizzata per commentare la decisione dell'arbitro Oliver di fischiare un rigore al Real Madrid contro i bianconeri in Champions League.