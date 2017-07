Cristian Pasquato dirà addio definitivamente alla Juventus. Il centrocampista classe '89 rientrato dall'ennesimo prestito, quest'anno in Russia dove ha realizzato 5 gol e fornito 8 assist che non sono bastati però per la salvezza della squadra, volerà in Polonia al Legia Varsavia che potrebbe chiudere la trattativa domani o al massimo martedì, lo riporta Sky Sport.