Gestione delle forze, turnover quasi scientifico e l'obiettivo di portare i migliori elementi della rosa in forma per le fasi decisive della Champions League. L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, sta calcolando al millesimo le rotazioni soprattutto del proprio reparto difensivo dove, se non ci fosse stato l'infortunio di Howedes avremmo potuto vedere un'alternanza quasi geometrica nelle gioco delle coppie difensive. Sì perchè il tecnico toscano è conscio dell'età che avanza per almeno due dei perni dell'ormai ex-BBBC, Buffon e Barzagli, i quali non possono più reggere i ritmi e gli sforzi di due competizioni probanti come campionato e Champions League.



PART TIMER - Per questo per il difenosre e il portiere toscani quest'anno sarà un anno praticamente da part timer. Da gioielli e non da riserve, va specificato, perchè Allegri conta al 100% sia sulla voglia di provare ad alzare per l'ultima volta un trofeo da parte di Buffon, sia sull'intelligenza tattica e la duttilità di Barzagli che, anche senza Bonucci, vanta un'intesa fondamentale con l'altro perno, Giorgio Chiellini.



ULTIMO ANNO - In società l'idea è chiara, questo per entrambi sarà probabilmente l'ultimo tentativo per assaltare la Champions League per questi due campioni. Preservarli in campionato per le gare più importanti di coppa è la scelta più giusta per portarli a fine anno, quando l'Italia si giocherà il Mondiale in Russia e la Juventus sancirà di fatto il passaggio di consegne al duo composto da Wojciech Szcesny e Daniele Rugani. Il futuro è loro, quest'anno sarà l'anno finale dei loro tutor.