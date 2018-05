Il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic, ha parlato a Rai Sport: "Vorrei fare i complimenti a quelli che hanno vinto tanto, anche il settimo scudetto, che ancora non abbiamo vinto ma ci siamo quasi. Questo record lo volevamo, ci abbiamo messo qualcosa in più rispetto al Milan. La Juve è forte e vuole continuare a fare le miglior cose nel calcio italiano, vuole continuare a vincere. Ad inizio anno abbiamo degli obiettivi. Proviamo ad andare sempre in finale, poi una volta che sei lì provi a vincere. Durante l'anno abbiamo sfidato un grande Napoli, che in campionato ci ha dato filo da torcere, non è stato semplice. Poi abbiamo vinto anche in Coppa. Forse non ci rendiamo conto di ciò che stiamo facendo, vincere sette volte di fila lo scudetto e la quarta Coppa Italia è straordinario. Ora facciamo festeggiare i tifosi della Juve, vogliamo goderci questo momento".