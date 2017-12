La Juventus riflette sul futuro di Marko Pjaca. Secondo Tuttosport, il giovane talento croato potrebbe essere ceduto in prestito a gennaio. Trattative vere e proprie non ne sono state avviate, ma non è difficile ipotizzare situazioni che potrebbero risultare favorevoli a tutte le parti in causa: Sassuolo, Genoa, Bologna, Verona. Tutte 'società amiche', che accoglierebbero il giocatore a braccia aperte.