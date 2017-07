La prima offerta della Juventus per Keita Balde Diao è stata rifiutata. Marmotta aveva annunciato la volontà di far scattare l'offensiva per l'esterno ed è passato dalle parole ai fatto: come riporta La Repubblica, per Keita la Juventus ha messo sul piatto 20 milioni più una contropartita tecnica, gradita ad Inzaghi. La risposta di Lotito è stata netta: no. Si continuerà a trattare, con il n.1 biancoceleste che cercherà di ottenere quanti più milioni possibile per far decollare il mercato della Lazio.