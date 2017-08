L'affare Schick si è ormai trasformato in una vera e propria telenovela. Sembrava ormai fatta per l'approdo del giocatore ceco alla Roma ma secondo quanto riporta Sky Sport la Juventus è sempre in agguato e potrebbe farsi nuovamente avanti con la Sampdoria per l'acquisto del giocatore alzando la sua offerta per raggiungere quella dei giallorossi.