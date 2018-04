Torna in campo la Champions League, arrivata alla fase dei quarti di finale. Due le gare in programma questa sera, con calcio d'inizio alle 20.45; oltre a Siviglia-Bayern Monaco, all'Allianz Stadium di Torino va di scena Juventus-Real Madrid, una grande classica di questa competizione e la rivincita della finale di Cardiff dello scorso anno. Tante novità di formazione per Massimiliano Allegri, che deve fare a meno degli squalificati Benatia e Pjanic e si affida inizialmente al 4-4-2 con Douglas Costa e Alex Sandro esterni di centrocampo e Matuidi in panchina. Zinedine Zidane, invece, conferma l'undici di Cardiff e punta tutto su Cristiano Ronaldo, autore di sette gol nelle cinque sfide contro i bianconeri.



LE STATISTICHE - Questa sarà la ventesima partita tra queste due squadre nella massima competizione europea. Il Real Madrid ha vinto nove volte, la Juventus otto e ci sono stati due pareggi. L'unica partita che è stata giocata più volte nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League rispetto a questa è Bayern Monaco-Real Madrid (24). Queste due squadre hanno disputato la finale della Champions League 2016-17 a Cardiff, con il Real Madrid che ha vinto per 4-1 aggiudicandosi il 12esimo titolo. Il Real cercherà di raggiungere la semifinale di Champions League per la 13esima volta – le attuali 12 sono già un record. La Juventus ha raggiunto le semifinali della Champions sette volte: un record a livello di squadre italiane. Solo il Real Madrid (12), il Barcellona (11) e il Bayern Monaco (10) hanno raggiunto più volte le semifinali nella competizione.