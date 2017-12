Dopo le gare di ieri e quelle del pomeriggio, termina questa sera alle 20.45 la 18esima giornata di Serie A, con il big match dell'Allianz Stadium di Torino tra la Juventus di Massimiliano Allegri e la Roma di Eusebio Di Francesco: sfida importante in ottica scudetto, con i bianconeri che inseguono la vetta della classifica occupata dal Napoli e vogliono stare davanti all'Inter di Spalletti e i giallorossi che devono difendersi dall'assalto della Lazio ma con un risultato positivo agguanterebbe proprio la Vecchia Signora, seppur con una partita in meno.



LE STATISTICHE E I PRECEDENTI - La Juventus è la squadra contro cui la Roma ha perso più partite in Serie A (79): 39 i successi dei giallorossi, 48 i pareggi. La Juventus ha segnato in 23 degli ultimi 24 confronti con la Roma in Serie A, per un totale di 46 reti: nel parziale per i bianconeri 15 vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte. La Juventus viene da sei vittorie consecutive in casa contro la Roma in Serie A: i bianconeri hanno mantenuto la porta inviolata in quattro di questi incontri. Prima di questa stagione l'ultima squadra a segnare almeno 44 gol in Serie A dopo 17 partite era stata la Juventus nel 1959/60. La Roma ha vinto cinque volte per 1-0 in questo campionato, almeno due in più di ogni altra squadra. La Juventus ha segnato con 13 giocatori diversi, record in questo campionato. La Roma non ha concesso tiri nello specchio in tre partite in questo campionato, più di ogni altra squadra. Prima di passare alla Juventus, Miralem Pjanic ha giocato 159 partite segnando 27 gol con la maglia della Roma in Serie A. Negli ultimi 10 anni nel massimo campionato nessun giocatore ha segnato più di lui su calcio di punizione diretto (14). Paulo Dybala è il giocatore di movimento ad aver disputato più partite nel 2017: 38 presenze per la “Joya”, anche se le ultime due entrando dalla panchina. Edin Dzeko ha segnato un solo gol nelle ultime 10 partite di campionato, dopo che ne aveva realizzati sette nelle precedenti cinque.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Juventus (4-3-3): Szczesny; Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Higuain, Mandzukic. Allenatore: Allegri



Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Perotti. Allenatore: Di Francesco