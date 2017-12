No, grazie. Mario Mandzukic rispedisce al mittente una ricca offerta dalla Cina sul mercato di gennaio. L'attaccante croato ha rifiutato un contratto biennale da 15 milioni di euro netti a stagione propostogli dall'Hebei Fortune allenato da Manuel Pellegrini, dove giocano Lavezzi e Gervinho. Perché vuole restare alla Juventus. Come un anno fa, quando disse no a Beijing Guoan, Tianjin Quanjian e Shanghai Shenhua.



DZEKO - Lo stesso discorso vale per Edin Dzeko. Sempre secondo il Corriere dello Sport, l'attaccante bosniaco della Roma interessa al Monterrey in Messico e a un paio di club cinesi, pronti a garantirgli un contratto triennale da 12 milioni di euro netti a stagione. Dzeko non ha alcuna intenzione di lasciare i giallorossi a gennaio per emigrare in tornei meno competitivi, ma è gratificato dagli ammiratori in questo periodo avaro di soddisfazioni sul campo. La Roma da parte sua non ha ricevuto alcuna offerta per il momento, né intende cedere il proprio centravanti titolare per lasciare spazio all'erede più giovane: Patrik Schick. Anzi, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Di Francesco sta studiando un nuovo sistema di gioco per farli coesistere al centro dell'attacco: un 4-2-4 con Florenzi esterno offensivo.