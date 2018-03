Il difensore della Juventus Daniele Rugani ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium prima della gara contro la Lazio: "E' un turno con scontri importanti. Sicuramente per noi, come tutte le altre partite, è importante vincere".



Che tipo di Lazio ti aspetti dopo la gara di Coppa Italia?

"Non so che Lazio mi aspetto. Sappiamo che sono una squadra forte. Dovremo essere attenti, cercando di portare a casa la vittoria".



Giocate prima rispetto al Napoli.

"Cambia poco. Dobbiamo pensare a noi stessi e vincere perchè non possiamo sbagliare"