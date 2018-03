Dopo il match contro il Milan in programma sabato 31 marzo, saranno soltanto quattro le sfide di campionato che la Juventus giocherà ancora all'Allianz Stadium, la prima delle quali in programma domenica 15 aprile alle 18 contro la Sampdoria. Un match, quello contro i blucerchiati, per il quale le fasi di vendita scatteranno ufficialmente domani.



Ecco, nel dettaglio, le modalità possibili di acquisto dei biglietti:



Dalle 12.00 alle 23.59 di giovedì 29 marzo: fase di vendita riservata ai J1897 Member

Dalle 12.00 di venerdì 30 marzo alle 23.59 di lunedì 2 aprile: fase di vendita riservata ai J1897 ed estesa ai Black&White Member

Dalle 10.00 di martedì 3 aprile eventuale fase di vendita libera, relativamente alla quale ulteriori comunicazioni saranno effettuate in seguito.



I CANALI DI VENDITA

Listicket.com

Ricevitorie Lis abilitate

Call Center TicketOne 892.101 (Per chi chiama dalla Svizzera 0900 892 101 - Per chi chiama da tutti gli altri Paesi (diversi da Italia e Svizzera) +39 02 600 60 900 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 21:00 e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 17:30)