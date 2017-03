La Juventus pensa al Porto, e fa i conti con gli infortunati. Arrivano ottime notizie per quanto riguarda Giorgio Chiellini, il difensore si è allenato con il gruppo, ma la sua presenza è in dubbio dal primo minuto. Anche perché Benatia sta bene, e contro il Milan era uscito solo a causa dei crampi. Stefano Sturaro invece sta recuperando (anche se non ancora pronto al rientro) e oggi è stato l’unico a svolgere un lavoro differenziato.



Rassicurati anche i tifosi bianconeri per le condizioni di Mario Mandzukic, che venerdì sera non è sceso in campo per una colica intestinale. Il croato, con il Porto ci sarà. Lunedì pomeriggio è prevista la rifinitura a Vinovo e in serata la conferenza stampa allo Juventus Stadium, rispettivamente di Paulo Dybala e Massimiliano Allegri.