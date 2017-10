Dopo la vittoria di ieri sera dell'Inter sulla Sampdoria, che è valsa agli uomini di Luciano Spalletti la testa momentanea della classifica, prosegue questa sera il turno infrasettimanale della decima giornata di Serie A. Tra le otto gare delle 20.45, c'è anche quella dell'Allianz Stadium tra Juventus e Spal. I bianconeri vogliono dare continuità al successo di domenica, sull'Udinese, per non perdere le distanze da Icardi e compagni e in attesa di notizie dal Napoli, impegnato a Genova. La squadra di Leonardo Semplici, invece, è reduce da un solo punto nelle ultime sette partite e a caccia di punti importanti per la lotta salvezza.



I NUMERI - Un solo successo per la Spal nei 32 confronti in Serie A contro la Juve (11N, 20P): il 3-1 del 10 febbraio 1957. Nelle 16 sfide tra queste due squadre a Torino (11 successi bianconeri e cinque pareggi) i padroni di casa hanno sempre trovato la rete: 2.2 gol a partita di media. La sconfitta con la Lazio ha interrotto la serie di 41 risultati utili consecutivi dei bianconeri in casa in Serie A (38V, 3N): nelle ultime 42 allo Stadium, i bianconeri hanno sempre trovato il gol.