. Padre di quell'idea è il geniale, uno dei personaggi più importanti del calcio d'inizio secolo. Austriaco, fu un importante dirigente della federazione austriaca e allenatore della Nazionale del suo paese sino al 1937, quando morì poco prima dell'Anschluss nazista. La nazionale di Meisl fu la più vincente della storia dell'Austria e la più bella, tanto da meritarsi il titolo di “Wunderteam”. Oltre a tutto ciò, Meisl fu anche un innovatore:, antenata dell'attuale Campionato Europeo,. Il 17 luglio 1927, a Venezia, durante i lavori del Congresso internazionale venne infatti creata la Coppa dell'Europa Centrale, alla quale partecipavano due squadre di ciascun Paese in rappresentanza di Austria, Cecoslovacchia, Jugoslavia ed Ungheria: le due squadre erano la vincitrice del campionato e la vincitrice della coppa nazionale (oppure la seconda classificata in campionato).Con il 1929 l'Italia sostituiva la Jugoslavia con due proprie squadre, ma gli inizi furono incerti. Nella prima edizione le due squadre italiane non andarono oltre il primo turno, mentre nell'anno successivo l'Ambrosiana-Inter riuscì ad arrivare alla semifinale.. Edizione che vedrà un epilogo tanto inatteso quanto drammatico. Nel primo turno la(foto Corriere.it) elimina i campioni d'Ungheria del Ferecvaros e ili campioni di Cecoslovacchia dello Sparta Praga, accendendo così entrambe alle semifinali: il Bologna contro il First Vienna, la Juventus contro lo Slavia Praga.. Il 6 luglio, alle 18.30,, caratterizzata da violenza da ambo le parti con la folla che si accende ed invade il campo più volte sino all'apice che si ha verso la fine della partita, quando l'arbitro concede un rigore ai padroni di casa.il quale finisce rotoloni per terra; i giocatori delle due squadre vengono alle mani,alla quale partecipano anche molti spettatori che nel frattempo invadono ancora una volta il campo. La polizia fa fatica a riportare la calma ma alla fine, dopo oltre dieci minuti l'arbitro può riprendere l'incontro, non prima di aver espulso Cesarini.ghesi di fischi e la Juventus chiude il primo tempo in vantaggio 2-0, ma è in avvio di ripresa che accade il “fattaccio”.e viene portato negli spogliatoi, dove si rifugia l'intera squadra. Da alcune fonti pare che il portiere sia stato colpito da uno dei sassi che il pubblico ha reiteratamente lanciato dagli spalti., che nel frattempo ha eliminato il First, ma occorre attendere la decisione definitiva del Comitato della Coppa, che si riunisce a Klagenfurt il 14 agosto, cioè oltre un mese dopo i fatti. E accade l'impensabile. Il Comitato decide di squalificare entrambe le società: i praghesi per essersi ritirati dal campo dopo due minuti dall'inizio del secondo tempo senza giustificato motivo,A quel puntoLa società felsinea propone di giocarsi la coppa in un triangolare con Juventus e Slavia ma il Comitato respinge l'idea e la Coppa dell'Europa Centrale edizione 1932 viene assegnata ufficialmente al(Alessandro Bassi è anche su