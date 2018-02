Ecco le parole di Stefano Sturaro, centrocampista della Juventus, al termine del match contro il Torino: "Sono tre punti che pesano. Un derby è sempre un derby, bisogna vincerli, abbiamo vinto di nuovo e siamo contenti. Ci dà tanto morale, oltre alla classifica che guardiamo sempre. Oggi contava poco la tattica, oggi contava chi andava di più, chi aveva più spirito, chi aveva più voglia di vincere e noi ne abbiamo avuto di più".



PRESTAZIONE - "Sì, mi sono piaciuto, ma sono consapevole che c'è sempre da migliorare. Il minutaggio e le partite sono l'unica medicina per migliorarsi. Queste partite mi piacciono per come si era messa. Sono contento per me, ma sono contento soprattutto per i miei compagni".



CENTRAVANTI AL POSTO DI HIGUAIN? - "Dal mister mi aspetto di tutto, mi manca solo quello e il portiere, poi li ho fatti tutti. Comunque è andato Douglas, il mister ha chiesto alle mezze ali e gli esterni di fare più inserimenti, di andare ad occupare quella zona lì, l'abbiamo fatto, con le difficoltà che ci stanno. Giocavamo contro un Toro forte, in salute, alla fine oggi contava solo il risultato, non il gioco e l'abbiamo portata a casa".



TORINO MAI PERICOLOSO - "Sì, possiamo dire così, ma dal campo comunque è sempre difficile, come detto giocavamo contro un Torino forte, in salute, ci siamo adattati dopo l'uscita di Gonzalo, l'abbiamo fatto bene, sicuramente ci sarà qualcosa da migliorare, ma sono tutte parole al vento, contava vincere e abbiamo vinto".



ORA L'ATALANTA - "Siamo abituati così, siamo abituati a questo, siamo abituati a giocare ogni tre giorni, quindi ci godiamo stasera questa vittoria, poi pensiamo all'Atalanta".