La perla realizzata contro il Crotone è stata l'ultima prova:ha convinto tutti, sarà uno dei nomi più contesi del prossimo mercato. L'ha messo gli occhi da tempo su di lui, ma ora lasembra pronta a fare follie per il centravanti ceco.Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, ci sarebbe già stato un primo incontro tra l'ad bianconero Marotta, l'avvocato Romei e il ds Osti per discutere dell'eventuale operazione e della situazione di, altro nome nel mirino della Juve. Doppio colpo possibile, ma laha avanzato una prima richiesta: i blucerchiati vorrebbero il prestito, magari biennale, di, arrivato a Torino dal Boca Juniors. Non solo, nei piani della Samp c'è anche: la volontà sarebbe quella di definire in tandem con i bianconeri l'acquisto dell'attaccante del River Plate, considerato l'erede ideale di Schick. Asse Juve-Samp: si lavora a un nuovo affare.