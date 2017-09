Dopo gli anticipi di questo pomeriggio, che hanno visto le vittorie di Roma e Napoli rispettivamente su Udinese e Spal, prosegue questa sera la sesta giornata di Serie A. Alle 20.45, all'Allianz Stadium, va in scena il Derby della Mole tra Juventus e Torino. La squadra di Massimiliano Allegri - che ha perso per un problema muscolare nella rifinitura Gonzalo Higuain - proverà a rispondere subito agli uomini di Sarri e a raggiungerli in testa alla classifica. Dall'altra parte i granata di Sinisa Mihajlovic, ancora imbattuti in stagione, che dopo esserci andati molto vicini lo scorso anno sperano di espugnare lo Stadium.



I NUMERI - 145esimo Derby della Mole in Serie A: bianconeri nettamente avanti con 67 successi a 35; 42 i pareggi. Negli ultimi 22 derby in Serie A, il Torino ha trovato la vittoria soltanto una volta, per 2-1 nell'aprile 2015 (5N, 16P). La Juve non perde una stracittadina in casa in campionato dall'aprile 1995: da allora per i bianconeri otto vittorie e tre pareggi. Il Torino è riuscito a trovare la rete negli ultimi sei derby di campionato dopo essere rimasto sempre a secco nei precedenti 10. Negli ultimi sei derby di Serie A la Juventus ha segnato sei gol nell'ultimo quarto d'ora di gioco, quattro dei quali dal 90esimo minuto in poi. Al contrario è dal febbraio 2002 (Cauet) che il Torino non trova il gol in A contro la Juventus nell’ultima mezz’ora di gioco..