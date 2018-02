Stasera torna la Champions League. Juventus-Tottenham (calcio d'inizio alle ore 20.45, in diretta tv su Premium Sport) è una gara valevole per l'andata degli ottavi di finale. Si tratta del primo scontro diretto ufficiale tra i bianconeri, senza sconfitte in casa da 22 gare europee, e gli inglesi, ancora imbattuti in questa edizione. La Juve è uscita nelle ultime quattro sfide a eliminazione diretta contro squadre della Premier: Manchester United, Liverpool, Arsenal e Fulham.

Allegri non può contare sugli indisponibili Barzagli, Howedes, Lichtsteiner, Cuadrado, Matuidi e Dybala. Bentancur è favorito su Sturaro. Dall'altra parte Pochettino deve fare a meno di Alderweireld, rimpiazzato da Davidson Sanchez al centro della difesa. Arbitra il tedesco Brych. In contemporanea si gioca Basilea-Manchester City, domani Real Madrid-PSG e Porto-Liverpool, settimana prossima la Roma in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk.



PROBABILI FORMAZIONI:

Juventus-Tottenham (calcio d'inizio alle ore 20.45, in diretta tv su Premium Sport)

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Bentancur; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic. All. Allegri.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembelé; Eriksen, Dele Alli, Son; Kane. All. Pochettino.

Arbitro: Felix Brych (Germania).