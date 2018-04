In attesa di definire il futuro di Gianluigi Buffon, in casa Juventus si lavora in vista della prossima stagione. In caso di addio del numero uno bianconero, la dirigenza sta valutando tre profili per il vice-Szczesny: Consigli del Sassuolo, Marchetti della Lazio e Audero, di proprietà della Juventus e in prestito al Venezia.