Finito il tour promozionale portato avanti da Mariano Dybala prima del periodo natalizio, il club bianconero e lo stesso agente del 10 argentino sono tornati in contatto e il clima si è decisamente disteso. Da una parte, la Juventus ha capito che Paulo non avrebbe mai abbandonato il fratello per un altro procuratore, mentre dall'altra, l'entourage ha capito che non proseguire nel cercare una nuova squadra per l'attaccante sarebbe stato controproducente. Da Natale in poi dunque i rapporti sono tornati civili e frequenti, con buona pace di tutte le società che si erano già mosse nella speranza di convincere la Joya a lasciare Torino. A riportarlo è il Corriere di Torino.