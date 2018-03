Tutti pazzi per Massimiliano Allegri. I quattro anni alla Juventus stanno portando trofei a pioggia. Le due finali di Champions League disputate dai bianconeri rendono europeo il vestito dell’allenatore ex Milan. “Il futuro? In questi tre anni mi sono divertito molto, il quarto, questo, lo giudicheremo alla fine - aveva detto prima del recupero con l’Atalanta -. Quanto fatto resta nella storia della Juve, ora bisogna essere bravi a voler incrementarlo”. Parole ottimistiche per la Juventus, ma è evidente che il finale di stagione può influire notevolmente sul futuro dell’allenatore bianconero.



L’EUROPA OSSERVA - Il mercato internazionale degli allenatori guarda con grande interesse a Massimiliano Allegri. Secondo il Corriere dello Sport, PSG, Chelsea, Real Madrid e Manchester United sono alla finestra per l’allenatore della Juventus. Ognuno di questi club vive situazioni particolari e a fine stagione possono cambiare la propria guida tecnica. Il contratto fino al 2020 di Allegri lascia tranquilla la Juventus, ma il finale di stagione può cambiare le carte in tavola. Con un trionfale finale, l’allenatore potrebbe considerare chiuso il ciclo in bianconero e dire addio alla Juve. In quel caso, i nomi seguiti dalla società torinese sono quelli di Simone Inzaghi e Zinedine Zidane, prossimo avversario di Champions proprio dei bianconeri.