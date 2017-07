Juventus comunica che, a causa della riprogrammazione della prima parte della preparazione della squadra in vista dei prossimi incontri ufficiali, non parteciperà alla "SUPERCOPA TECATE 2017". Il calendario attuale e il programma della preparazione non avrebbe permesso di offrire uno spettacolo all'altezza delle aspettative del pubblico messicano.



Le partite che la Juventus avrebbe disputato in Messico con i club messicani di Monterrey e Tigres, previste per il 18 e 19 luglio prossimi a Monterrey, sono cancellate.

La Juventus esprime il proprio dispiacere per Tecate, i tifosi e i club messicani Monterrey e Tigres, ai quali augura una stagione piena di successi e che spera di incontrare in futuro.



Allo stesso modo, Juventus ringrazia Tecate - partner regionale di importanza strategica per lo sviluppo del marchio bianconero in Messico – per l'opportunità offerta con questo evento e lavorerà a future iniziative – già allo studio – dedicate ai tifosi della Juventus in Messico.