Sul sito ufficiale della Juventus, il club bianconero comunica i dettagli delle operazioni di mercato perfezionate oggi.



E’ ufficiale la cessione da parte della Juventus dei tre calciatori Pol Mikel Lirola Kosok, Federico Mattiello e Riccardo Orsolini, rispettivamente ai club Sassuolo, Atalanta e Bologna.



LIROLA - Lirola, classe 1997, è arrivato dalla Spagna alla nostra Under 19, e da qui nell’estate scorsa si è trasferito al Sassuolo in prestito. Ora è ufficiale il trasferimento a titolo definitivo. Di seguito il comunicato ufficiale.



Torino, 31 gennaio 2018 - Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lirola Kosok Pol Mikel per un corrispettivo di € 7 milioni pagabili in quattro esercizi.



Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 6,7 milioni.





MATTIELLO - Federico Mattiello, nato nel 1995, dopo una carriera in bianconero, che lo ha visto vincere Coppa Italia e Supercoppa Italiana con la Primavera della Juventus (2013), nonché lo Scudetto e la Coppa Italia con la Prima Squadra nel 2016/17, dall’estate scorsa è in prestito alla Spal.



Torino, 31 gennaio 2018 - Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Atalanta B.C. S.p.A. per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Mattiello per un corrispettivo di € 2,5 milioni pagabili in tre esercizi, che potrà incrementarsi di ulteriori € 2,5 milioni al verificarsi di determinate condizioni contrattuali.



Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 1,7 milioni.





ORSOLINI - Il calciatore Riccardo Orsolini (1997), invece, andrà in prestito fino al 30 giugno 2019 al Bologna, con opzioni di riscatto e controriscatto. Il giovane marchigiano, Golden Boot al Mondiale Under 20 dello scorso anno, dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli, attualmente era in prestito all’Atalanta.