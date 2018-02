Il derby vinto lascia scorie nell'infermeria della, che deve fare i conti con gli infortuni occorsi a, che si è fatto male al 3° minuti e rimasto in campo fino al 15°, e a, entrato proprio al posto del Pipita e infortunatosi nel finale di gara.Di seguito il bollettino medico reso noto dal club bianconero: "Durante il Derby contro il Toro di oggi,, mentreo. Per entrambi sono previsti ulteriori accertamenti nei prossimi giorni".In un momento delicatissimo della stagione, con i bianconeri che saranno impegnati, in sequenza, nei match con(campionato), ancora(Coppa Italia),(campionato) e, diventa fondamentale per Allegri riuscire a recuperare l'argentino e l'ex Fiorentina, in particolare per il match del 7 marzo a Londra contro gli Spurs, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League.