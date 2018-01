Intervento chiurgico per. L'esterno è stato operato questa mattina in Germania per pubalgia e il bollettino medico diramato dalladà una prima stima dei tempi di recupero: il colombiano potrà tornare a svolgere preparazione atletica tra un mese."Oggi il giocatore Juan Cuadrado, alla presenza del dottor Claudio Rigo, è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la sintomatologia pubalgica di cui soffriva da tempo, ad opera della Dott.ssa Ulrike Muschaweck a Monaco di Baviera.Al rientro in Italia il giocatore inizierà subito la riabilitazione. È attualmente prevedibile un periodo di circa 30 giorni per la ripresa della preparazione atletica".