La Juventus Women è in campo per l'allenamento del pomeriggio in vista della partita di sabato contro la Res Roma. Si tratta del secondo impegno in Serie A, dopo il tris rifilato all'Atalanta Mozzanica e dello storico esordio casalingo nella massima serie italiana per la nostra rappresentativa femminile.



Foto e video dell'allenamento delle ragazze agli ordini di Rita Guarino nella nostra gallery dedicata.