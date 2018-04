Lo scudetto passa da Firenze per la Juventus Women , impegnata questo pomeriggio (fischio d'inizio alle 15 allo stadio Bozzi) sul campo della Fiorentina campione d'Italia in carica. Per Rosucci e compagne con l'obbligo di centrare un immediato riscatto dopo il ko nello scontro scudetto con il Brescia di sette giorni fa. Le ragazze di Rita Guarino sono in questo momento appaiate in classifica con le Rondinelle, che in contemporanea giocheranno in casa con il Mozzanica. E' la quartultima giornata di campionato e i punti pesano doppio.