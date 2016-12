13.10 Per dirigere la finale di Supercoppa TIM tra Juventus e Milan, è stato designato Antonio Damato. Gli assistenti sono Di Fiore e Giallatini, il quarto uomo è Barbirati. Gli addizionali Valeri e Russo.



12.55 Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato al portale qatariota www.sc.qa: "Storicamente il Milan ha sempre avuto buone squadre. Sarà una partita difficile, quest'anno il Milan è tornato ad essere tra i migliori club del campionato. Lo rispettiamo molto".



12.50 Carlo Tavecchio, presidente della Figc, ha parlato ai giornalisti presenti a Doha: "Sono due squadre che stanno facendo bene in campionato, questi impegni all'estero sono importanti per il brand Italia. Abbiamo tanti consensi verso il mondo dei giovani, grazie soprattutto ai giovani del Milan. E’ un spot importante per il nostro calcio".



12.40 Il Milan non vince un trofeo da cinque anni. Quella di questa sera sarà la 29esima edizione della Supercoppa Italiana. Juventus e Milan sono al momento le squadre più vittoriose di sempre della competizione, dall'alto dei 7 successi bianconeri e dei 6 rossoneri. Seguono l'Inter con 5 e la Lazio con 3.



12.30 Manca sempre meno alla Supercoppa Italiana. Questa sera alle 17.30, ora italiana, Juventus e Milan si sfideranno al Jassim Bin Hamad Stadium di Doha, impianto che può contenere poco meno di 13 mila spettatori. Allegri non si fida del Milan, vittorioso in campionato lo scorso 22 ottobre grazie a un gol di Manuel Locatelli, ma non rinuncia all'attacco pesante: con Pjanic in dubbio, è sempre più probabile il tridente Mandzukic-Dybala-Higuain. Montella, dal canto suo, non vuole sentir parlare di Milan difensivo. Niang partirà dalla panchina, spazio a Bertolacci in mediana con Bonaventura sulla linea degli attaccanti. In campo 8 italiani, Donnarumma, Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio, Locatelli, Bertolacci e Bonaventura.