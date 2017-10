Ricardo Kakà, trequartista dell'Orlando City ed ex di Milan e Real Madrid, in un'intervista a GloboEsporte ha parlato del suo futuro: "Mi piacerebbe fare come Zidane. Ha smesso di giocare, si è preso del tempo, ha visto che gli piaceva allenare e ha cominciato a lavorare nel settore giovanile. Potrei seguire le sue orme. Giocare ancora? Il calcio giocato non è più un piacere per me, sento dolore ogni volta che finisco una partita. Il mio corpo ne risente parecchio e a 35 anni è davvero dura recuperare". In questa stagione Kakà ha totalizzato 22 presenze realizzando 6 reti. Nella sua carriera ha vinto il Pallone d'Oro nel 2007 con la maglia del Milan.